Боевики наращивают интенсивность обстрелов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте такжеЗа сутки зафиксировано 70 обстрелов сил АТО, потерь нет”В зоне проведения АТО на Донецком, Луганском, Дебальцевском и Мариупольском направлениях ситуация остается напряженной. Количество обстрелов украинских позиций не изменилось, отличие касается интенсивности на отдельных участках”, - сказал Полевой.

По его словам, боевики обстреливали украинские позиции и блокпосты из установок ”Град”, артиллерии, минометов, танков и стрелкового оружия.

Как отметил Полевой, в ответ украинские военные были вынуждены 28 раз применять артиллерию на подавление огневых точек.

”По оперативным данным, боевики несут значительные потери, что заставляет их маневрировать”, - сказал Полевой.