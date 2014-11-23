Боевики наращивают интенсивность обстрелов - СНБО
На протяжении минувших суток в зоне АТО количество обстрелов террористами украинских позиций не изменилось, но возросла их интенсивность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
Читайте такжеЗа сутки зафиксировано 70 обстрелов сил АТО, потерь нет”В зоне проведения АТО на Донецком, Луганском, Дебальцевском и Мариупольском направлениях ситуация остается напряженной. Количество обстрелов украинских позиций не изменилось, отличие касается интенсивности на отдельных участках”, - сказал Полевой.
По его словам, боевики обстреливали украинские позиции и блокпосты из установок ”Град”, артиллерии, минометов, танков и стрелкового оружия.
Как отметил Полевой, в ответ украинские военные были вынуждены 28 раз применять артиллерию на подавление огневых точек.
”По оперативным данным, боевики несут значительные потери, что заставляет их маневрировать”, - сказал Полевой.