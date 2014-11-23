Порошенко поедет в Чехию на форум к 70-летию освобождения Освенцима

Об этом чешскому информационному каналу ČT24 сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Радио Свобода.

В эксклюзивном интервью ČT24 украинский министр также коснулся актуальных проблем в украинско-чешском диалоге, в частности, последних высказываний чешского президента Милоша Земана в отношении Украины.

«Нас беспокоят некоторые недавние высказывания чешского президента, которые касаются Крыма. Но снова повторяю, что мы это ни в коем случае не объединяем с взглядами большинства рядовых чехов», - подчеркнул украинский министр.

Читайте такжеПорошенко и Путина пригласили в Прагу на годовщину освобождения ОсвенцимаПавел Климкин отметил, что для его страны важно, чтобы отдельные выступления и высказывания Милоша Земана не вызывали сомнений "относительно Украины, ее суверенитета, контроля границ или значения ее европейского курса".

При этом Павел Климкин вспомнил слова лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева о том, что нельзя допустить признания международным сообществом аннексии Крыма, как нельзя было признавать оккупацию Чехословакии в 1968 году. Украинский министр при этом также упомянул известный лозунг Вацлава Гавела о том, что «правда и любовь победят ложь и ненависть».

Организатором Форума, который віддбудеться 26 - 27 января в Праге и Терезине, является Европейский еврейский конгресс. В заявлении Федерации еврейских общин в Чешской Республике отмечается, что в Чехии на акцию памяти приглашены «главные представители стран-победителей во Второй мировой войне, в частности, США, Великобритании, Франции, России, Украины, а также Израиля, стран Вышеградской группы и соседних стран».