Боевики не прекращают артиллерийские и минометные обстрелы сил АТО

В течение субботы, 22 ноября, боевики не прекращали минометные обстрелы и артиллерийские налеты по всей длине фронта.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"За день боевики совершили 33 попытки дестабилизировать оборону сил АТО. В частности, вражеские подразделения 6 раз применяли артиллерию, 20 раз вели огонь из минометов, трижды обстреливали наши позиции из БМ-21 "Град". Совершили три обстрела из стрелкового вооружения и один раз открывали огонь из вооружения танка", - отмечается в сообщении.

Огонь велся по шести основным направлениям: Первомайском, Луганском, Донецком, Дебальцевском, Гранитном, Мариупольском, а именно, по населенным пунктам Донецкий, Ольхово, Сокольники, Станично-Луганское, Трьохизбенка, Опытное, Красногоровка, Николаевка, Авдеевка, Невельське, Марьинка, Невельське, Пески, Дебальцево, Новая Григорьевка, Чернухино, Миус, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Попасная-Первомайск, Новоласпа, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается напряженной: боевики во время обстрелов прикрываются населением"Боевики продолжают совершать преступления против человечности. В частности, вблизи населенного пункта Счастье из района Веселая Гора бандиты обстреляли из "Градов" местную ТЭС", - отметили в пресс-центре АТО.

По данным штаба, в настоящее время продолжается процесс подготовки укреплений украинской армии к выполнению боевых задач в зимних условиях.