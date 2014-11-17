Путин высказывается за федерализацию Украины

Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD. «Украина – сложная страна, и не только по этническому составу, но и по процессам ее формирования в сегодняшнем виде. Есть ли будущее, и каково оно? Я думаю, конечно, есть. Это большая страна, большой народ, 43-44 млн человек населения. Это большая европейская страна с европейской культурой», - сказал Владимир Путин.

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«Вы знаете, не хватает только одного. Не хватает, мне кажется, понимания того, что чтобы быть успешными, стабильными, процветающими, нужно, чтобы все люди, которые на этой территории проживают, на каком бы языке они ни говорили (венгерском, русском, украинском либо польском), чувствовали, что эта территория – их Родина. Для этого они должны почувствовать, что они могут реализовать себя полноценно здесь не хуже, чем на каких-то других территориях, а может быть, даже в чём-то лучше. Поэтому я не понимаю такого нежелания некоторых политических сил в Украине даже слушать о возможности федерализации», - сказал он.

При этом он считает, что высказывания не о «федерализации», а о «децентрализации» являются игрой слов. «Это же все игра словами. Надо понять, что вкладывается в эти понятия: децентрализация, федерализация, регионализация. Можно напридумывать еще десяток слов. Нужно, чтобы люди, проживающие на территориях, поняли, что они на что-то имеют права, что они что-то могут решать самостоятельно в своей жизни», - сказал он.