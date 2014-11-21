В коалицию новой Рады войдет 300 депутатов – Яценюк

14:17, 21 ноября 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк констатирует, что в состав парламентской коалиции войдет конституционное большинство народных депутатов VIII созыва.

/ УНІАН

Об этом премьер сказал во время подписания и презентации коалиционного соглашения в ВР учитывая количество лидеров политсил, которые подписали документ, сообщает INSIDER.

"300 голосов есть у нового проевропейского большинства в парламенте", - отметил он.

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Сегодня лидеры “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко, “Батькивщины” Юлия Тимошенко, “Народного фронта” Арсений Яценюк, “Радикальной партии Олега Ляшко” Олег Ляшко и Оксана Сыроед от Объединения “Самопомич” торжественно парафировали текст коалиционного соглашения.

Представитель “Блока Петра Порошенко” Владимир Гройсман отметил, что официальное подписание коалиционного соглашения состоится на первом заседании новой ВР.

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