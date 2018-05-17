Климкин подчеркнул необходимость остановить произвол РФ в отношении украинских заложников
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул необходимость остановить произвол Российской Федерации в отношении украинских заложников ввиду своего участия в министерском заседании Совета Европы, которое состоится 17-18 мая в Дании.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.
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"На министерском заседании Совета Европы в Дании буду говорить о пленниках Кремля. Это уже не о политике, а о жизни и судьбах людей. Олег Сенцов - бессрочная голодовка, пока РФ не освободит всех незаконно удерживаемых украинцев. Владимир Балух тоже. Абдуллаев в критическом состоянии. Должны вместе остановить беспредел РФ!", - подчеркнул Климкин.
Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших без вести.
По ее убеждению, для освобождения украинских заложников необходимо давление всего мира на РФ.