Началась встреча президентов Украины, Польши и Молдовы (фото)

09:46, 20 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко сегодня находится с визитом в Молдове.

Президенты трех стран проводят встречу / фото @STsegolko

В настоящее время началась трехсторонняя встреча Петра Порошенко с президентами Польши и Молдовы Брониславом Коморовским и Николае Тимофти, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".

Напомним, 17 ноября стало известно, что Петр Порошенко и Бронислав Коморовский 20 ноября вместе посетят Молдову для поддержки ее евроинтеграции. 

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