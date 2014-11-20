Началась встреча президентов Украины, Польши и Молдовы (фото)

В настоящее время началась трехсторонняя встреча Петра Порошенко с президентами Польши и Молдовы Брониславом Коморовским и Николае Тимофти, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".

Розпочалася зустріч президентів України, Молдови та Польщі у Кишиневі. pic.twitter.com/xU83ka6d08 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2014

Напомним, 17 ноября стало известно, что Петр Порошенко и Бронислав Коморовский 20 ноября вместе посетят Молдову для поддержки ее евроинтеграции.