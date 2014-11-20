Началась встреча президентов Украины, Польши и Молдовы (фото)
09:46, 20 ноября 2014Политика
1
Президент Петр Порошенко сегодня находится с визитом в Молдове.
Президенты трех стран проводят встречу / фото @STsegolko
В настоящее время началась трехсторонняя встреча Петра Порошенко с президентами Польши и Молдовы Брониславом Коморовским и Николае Тимофти, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".
Розпочалася зустріч президентів України, Молдови та Польщі у Кишиневі. pic.twitter.com/xU83ka6d08
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2014
Напомним, 17 ноября стало известно, что Петр Порошенко и Бронислав Коморовский 20 ноября вместе посетят Молдову для поддержки ее евроинтеграции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter