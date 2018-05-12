СБУ проверяет причастность российских военных к передаче оружия Савченко и Рубану - Грицак
Следователи СБУ проверяют информацию о возможной причастности российских военных к передаче оружия народному депутату Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область.
«В настоящее время следователи СБУ проверяют, действительно, данные относительно причастности военнослужащих, граждан РФ, вооруженных сил РФ к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам проверки вы будете иметь информацию», - сказал глава СБУ.
Грицак подчеркнул, что «дело будет расследовано, как написано в УПК, в разумные сроки, и в ближайшее время оно будет передано в суд», добавив, что это произойдет в течение нескольких месяцев.
Комментируя вчерашнее заявление генпрокурора Юрия Луценко относительно получения Савченко оружия от российских военных, Грицак сказал, что Луценко является старшим в группе процессуальных руководителей по делу, в котором фигурируют Савченко и Рубан.
«Он вправе обнародовать любую информацию», - добавил глава СБУ.
Как сообщал УНИАН, 11 мая генпрокурор Луценко заявил, что полковники вооруженных сил РФ выдавали Савченко оружие для совершения теракта в центре столицы, добавив, что следователи знают фамилии и другие данные этих военнослужащих.
Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.
Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса.
22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.