От Надежды Савченко ушли адвокаты

Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина.

От нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержении государственной власти, ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Об этом сообщил адвокат Соловей, передает "Украинская правда". "Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - сказал он.

Соловей отметил, что причиной этому стало том числе и некорректное поведение и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", - сказал Соловей.

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Он добавил, что этот вопрос (что адвокаты уходят – ред.) обсуждали с Савченко в течение трех дней, а 11 мая пришли к согласию.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина (он вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэра Славянска Нели Штепы – ред.)

"Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", - сказал Соловей.

Он добавил, что после них к Надежде пошли Вера с мамой и "возможно, они ее убедят работать с Шадриным".

Соловей также добавил, что они с Савченко договорились, что если вмешательства в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы.

Он также добавил, что ходатайство о продлении меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей будут рассматривать 14 мая.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Свое решение он объяснил тем, что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.