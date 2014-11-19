В ОБСЕ заявляют, что не зафиксировали ни одного случая отвода вооружения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майк Боцюркив.

“Со времени подписания Минских договоренностей мы не видели ни одного примера или мы не были проинформированы ни разу об отводе тяжелого вооружения, когда это, конечно, является одним из главных условий Минских договоренностей”, - сказал Боцюркив.

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В тоже время он сказал, что наблюдатели миссии постоянно заявляют о необходимости немедленного урегулирования ситуации путем отвода тяжелого вооружения и вооруженных людей, а также максимальной сдержанности с обеих сторон.

“Не заметно, чтобы это происходило сейчас, и это досадно, потому что мы действительно сообщаем о наращивании артиллерии, о наличии конвоев без опознавательных знаков с гаубицами и реактивными системами залпового огня”, - сказал Боцюркив.