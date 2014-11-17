Украине рано думать о вступлении в НАТО – Порошенко
11:28, 17 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко считает, что говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс пока рано.
В то же время существует "перспектива" членства Украины в ЕС / УНИАН
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на Bild.
"Даже если бы мы поставили вопрос о вступлении Украины в НАТО, то НАТО было бы еще не готово. Когда мы проведем реформы в Украине и выполним все критерии, только тогда мы сможем спросить у людей в Украине, хотят ли они вступления в НАТО", - сказал Порошенко.
В то же время он отметил, что существует "перспектива" членства Украины в ЕС и выразил надежду на техническую военную помощь.
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"Нам вполне понятно, что ЕС не отправит в Украину солдат. Но что нам нужно - это техническая военная помощь", которую, по словам Порошенко, уже предоставляют несколько стран.
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