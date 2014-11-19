СНБО предупреждает, что боевики могут подделывать не только гривню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается фальшивых денег, то действительно была информация, она проверяется. Есть оговорки, которые озвучил Национальный банк Украины о том, чтобы люди внимательнее относились к тем купюрам, которые сейчас ходят на востоке Украины, а также могут проявиться в других регионах Украины», - отметил он.

«Должен сказать, что речь идет не только об украинской гривне, речь идет также и о валюте, в которой ощущается дефицит», - предостерег Лысенко.

«Из истории известно, что для подрыва экономики страны, с которой воюет другая страна, завоз фальшивых денег - один из элементов подрыва экономики», - добавил секретарь СНБО.

Читайте такжеВ СБУ пока не подтверждают завоз боевиками на Донбасс оборудования для печати денегКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рекомендует гражданам в случае сомнений в достоверности гривневых банкнот обращаться к любому банку для проведения бесплатной экспертизы, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

18 ноября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни.