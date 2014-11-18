В России не признаются, что дали Януковичу гражданство

"Я такими данными не располагаю", - сказал Ромодановский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах второго "Форума действий", который проходит в Москве, сообщает ТАСС.

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Он также не стал комментировать информацию о том, обращался ли Янукович за получением российского гражданства.