Скандального экс-регионала Рудьковского задержали в ОАЭ с фальшивым паспортом - СМИ

Говорят, украинский политик несколько недель провел в местной тюрьме.

Бывшего депутата от Партии регионов (2012-2014) и экс-министра транспорта времен президентства Виктора Ющенко Николая Рудьковского задержали и некоторое время удерживали в тюрьме в Дубае миграционной службой ОАЭ за поддельный иракский паспорт.

Как пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники, Рудьковского задержали в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел он находился в местной тюрьме.

Хотя по информации издания Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, в процессе задержания у него обнаружили также несколько паспортов других стран. Однако за помощью в украинскую консульскую службу бывший украинский политик не обращался, поскольку - по сведениям близких к нему лиц - не планирует возвращаться в Украину, с которой уехал в 2014 году.

Также издание пишет, что украинский паспорт экс-министр получил в одной из европейских стран в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два отечественных загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один - с "шенгеном", второй - с американской визой типа B2 (обычной туристической). В момент получения "биометрии" один из них (тот, что содержал "шенген") - был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

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Напомним, что ранее у бывшего депутата были проблемы с украинскими правоохранителями - он был объявлен в розыск "Интерпола", проходя по делу о похищении экс-главы ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, компании, среди собственников которой значились в своё время Николай Рудьковский и еще нынешний депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского. Однако в то время, как Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска "Интерпола".

Отметим, еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством автономии. Вместе с тем, сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа, куда было привлечено большое количество российских денег.