Кабмин готов расширить полномочия регионов в рамках унитарной Украины

Об этом в эфире 5 канала заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пишет Gazeta.ua.

"Наша позиция остается неизменной: изменения к Конституции и расширение полномочий регионов", - отметил он.

Вместе с тем, Яценюк подчеркнул, что Украина является унитарным государством, а не федерацией, как того хочет Россия.

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"Россия запустила политическую кампанию о том, что Украину нужно федерализировать. Федерализация - это создание маленьких княжеств. Россияне приняли историю Киевской Руси и решили, что когда-то была феодализация и распад на княжества, а сейчас они хотят федерализировать Украину - и будет распад на кланы", - сказал глава Кабмина.

По его словам, такие кланы в системе, которую хочет выстроить Россия, были бы легко подконтрольны, в особенности на востоке Украины, Российской Федерации.

"Там будут проводить местные выборы, покупать, создавать пророссийские партии, платить взятки", - пояснил Яценюк.

Таким образом, по убеждению чиновника, при слабой центральной власти в Киеве и так называемом федеральном устройстве Кремль сможет контролировать значительную часть территории Украины.

Глава КМУ подчеркнул, что правительство предлагает предоставить реальные полномочия регионам, но в рамках единого унитарного государства, а "не кромсать государство на куски".