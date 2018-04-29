В Одессе отмечают 100-летие флота Украины (фото, видео)

Торжества проходят в Одесском заливе, на территории Западной военно-морской базы ВМС ВСУ. Здесь ошвартованы военные корабли и суда флота, а также выстроен личный состав.

В Одессе Военно-морские силы Вооруженных сил сегодня торжественно отмечают 100-летие подъема флага Украины на кораблях Черноморского флота.

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Как передает корреспондент УНИАН, торжества проходят в Одесском заливе, на территории Западной военно-морской базы ВМС ВСУ. Здесь ошвартованы военные корабли и суда флота, а также выстроен личный состав.

Командование ВМС отметило памятной медалью «100 лет флага ВМС ВС Украины» ряд военнослужащих и гражданских активистов, волонтеров. Награды им вручают прямо на причальной стенке, непосредственно возле боевых кораблей флота.

На борту флагмана Военно-морских сил Украины, фрегата «Гетьман Сагайдачный» состоялась торжественная церемония гашения марки с изображением данного фрегата. Она выпущена «Укрпочтой» в честь 100-летия подъема украинских флагов на кораблях Черноморского флота в Севастополе 29 апреля 1918 года.

Как отметили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, 29 апреля 1918 года патриотически настроенное украинское большинство экипажей кораблей ЧФ, а также украинская община Севастополя вынудили командующего контр-адмирала Михаила Саблина официально объявил весь Черноморский флот флотом Украинской Народной Республики. Он же отдал приказ о торжественном подъеме украинских флагов на кораблях и в Севастопольской крепости.

Под вечер того дня из штаба флота в Киев была направлена радиограмма: «Братья Киевской Центральной Рады! Сего числа Севастопольская крепость и флот, находящийся в Севастополе, подняли украинский флаг. Контр-адмирал Саблин».