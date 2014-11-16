СМИ: на Донбассе началась погрузка обломков сбитого боевиками Boeing для отправки в Нидерланды

Как передает ТАСС, в настоящее время голландские эксперты помечают части лайнера, приготовленные для вывоза, специальной краской, после чего их будут описывать и грузить на автомобили.

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Опись обломков, как отмечается, производится совместно со "следственным управлением полиции" террористической организации "ДНР".

"Ожидается, что вся процедура займет не менее 10 дней. Все обломки будут описаны штабом по погрузке обломков, в котором - представители Голландии, МЧС "ДНР" и полиции "ДНР"", - сообщили ТАСС в "следственном управлении".

В свою очередь источник в МЧС сообщил о том, что перед отправкой наиболее крупные фрагменты разбившегося лайнера будут распилены.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.