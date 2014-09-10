Квасьневский: у Украины есть шанс, если Запад ей поможет

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

"Если нажим на Россию будет продолжаться, если предоставим Украине серьезную финансовую поддержку, а она этой поддержки не упустит, то есть шанс", - сказал он, отметив одновременно, что имеющиеся инструменты влияния россиян свидетельствуют, что "мы не в хорошей ситуации".

Квасьневский выразил мнение, что Россия будет пытаться получить контроль над всей Украиной, но использовать для этого политические и экономические рычаги для дестабилизации ситуации в стране.

Читайте такжеМИД Нидерландов: украинский сценарий Россия может применить в других странах Европы"Но не думаю, что они будут делать это военными методами", - сказал экс-президент.

Собеседник издания также отметил, что в свое время Европейский союз нашел "сотни миллиардов евро на помощь Греции и раскритиковал последнее решение саммита НАТО о 15 млн евро помощи для Украины.

"Это показывает с одной стороны, как нам иногда не хватает воображения, а с другой, какие ограниченные возможности мы имеем. 15 млн евро - это сумма, о которой джентльмены не должны разговаривать, а лишь тихонько дать и отнестись к этому как первой капле. Это несерьезно", - сказал Квасьневский.

Он выразил убеждение, что западные государства должны помочь украинской армии, которая, по его словам, находится в ужасном состоянии и не может рассчитывать на военную поддержку из России или Беларуси.

Квасьневский добавил, что Украина станет одной из самых сложных тем, с которыми придется иметь дело новоизбранному председателю Совета Европейского союза Дональду Туску.