Квасьневский: Путину нужен контроль над всей Украиной

Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью австрийскому изданию Die Presse, передает ZN.UA.

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Он отметил, что Россия может завершить войну на Донбассе, когда захочет. Для этого нужно, чтобы российские войска покинули территорию Украины, финансовая поддержка террористов была прекращена и достигнута договоренность о цене на газ. Однако, по словам Александра Квасьневского, этого не произойдет.

"Россия хочет сохранить в своей зоне влияния всю Украину, а не какую-то ее часть. Кремль хочет видеть Украину в своем Евразийском союзе, или по крайней мере не членом НАТО и ЕС. У Владимира Путина есть много времени. Он останется у власти еще как минимум 6 лет. Ни один политик в ЕС не может рассчитывать на такие длительные полномочия", - сказал бывший польский президент.

При этом он добавил, что у Владимира Путина есть гораздо больше рычагов влияния на Украину и ЕС, чем у Брюсселя на Россию. "У него есть газ, нефть, деньги, солдаты и пропаганда. В придачу несколько сторонников в Украине. Россия не будет начинать открытую войну против Украины. В этом просто нет необходимости. Путин подождет, когда у Украины начнутся серьезные экономические проблемы", - сказал Александр Квасневский.

Он также отметил, что санкции - это "признак не силы, а слабости. Ибо тот, кто вводит санкции, не имеет больше других способов воздействия". Однако при этом бывший президент Польши добавил, что санкции нужно было ввести и теперь их надо сделать еще более жесткими.

Александр Квасьневский также считает, что Владимир Путин не признает государственности Украины и относится к ней, "как к искусственному государству". "Он неоднократно называл Украину искусственным государством. Он говорил, что все постсоветские границы искусственные, потому что их нарисовали большевики или часто пьяный Хрущев", - сказал Александр Квасневский.