Киев и Будапешт должны найти решение как можно скорее, подчеркивает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Венгрию и Украину как можно скорее решить существующий спор, чтобы можно было провести заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках саммита Альянса, который пройдет в июле в Брюсселе.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания министров иностранных дел, комментируя встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в четверг, 26 апреля.

«Мы обсудили возможность проведения заседания Комиссии Украина-НАТО на саммите. Хорошо известно, что есть разногласия между Венгрией и Украиной, что делает невозможным проведение заседания на уровне министров. Мы призываем Украину и Венгрию найти решение этих разногласий как можно скорее», - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что Венгрия - «очень ценный союзник, который вносит свой вклад в коллективную безопасность НАТО», а Украина - «партнер НАТО и жертва российской агрессии».