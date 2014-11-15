Против депутатов-сепаратистов открыты уголовные дела - СБУ

Об этом сказал глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире канала Интер.

В частности, Наливайченко сообщил, что на сегодняшний день открыты и расследуются уголовные производства относительно граждан Украины Александра Ефремова, Оксаны Калетник, Николая Левченко, Вадима Колесниченко и других, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и конституционный строй страны. Наливайченко сообщил, что производства ведутся в рамках статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

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"Мы обоснованно их подозреваем, будем по закону преследовать и передавать дела в суд. Все, черта подведена - будет ответственность", - пообещал Наливайченко.

Он заверил, что к ответственности будут привлечены все, кто посягает на территориальную целостность и конституционный строй Украины, независимо он должностей и фамилий. Не избежать ответственности и бывшим чиновникам СБУ времен Януковича.

В том числе, по его словам, предстанет перед судом бывший руководитель СБУ Александр Якименко, который скрывается от правосудия в Крыму. Наливайченко посоветовал предателю Якименко брать билет и ехать из Севастополя до Киева.