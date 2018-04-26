В СБУ прокомментировали намерения Собчак приехать в Крым

Готовится ли запрет на въезд в Украину для Ксении Собчак, в ведомстве не уточнили.

СБУ не будет препятствовать поездке в оккупированный Крым бывшему кандидату в президенты России, телеведущей Ксении Собчак, если она будет следовать законам Украины.

"Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?" – ответила в комментарии "Обозревателю" спикер ведомства Елена Гитлянская.

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Относительно того, что Собчак находится в базе данных украинского сайта "Миротворец", Гитлянская пояснила, что СБУ в принятии решений не опирается на этот факт.

"База "Миротворца" не имеет никакого отношения к СБУ, поэтому сравнивать и проектировать решение Службы безопасности на "Миротворец" не стоит", – сказала спикер СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что Собчак 28 апреля приедет в оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге. "По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – заявил собеседник издания "Крыминформ".

Информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, сообщения о визите транслируют крымские радиостанции.