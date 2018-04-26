Могут запретить въезд на 10 лет: Порошенко подписал закон об усилении контроля за границей

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства», которым усиливается контроль за государственной границей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины», - отметили в пресс-службе.

Законом вносятся изменения для совершенствования мер, используемых Государственной пограничной службой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушениям в пограничной сфере.

В частности, вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводятся два новых вида административной ответственности. Кроме того, вносятся дополнения в законы «Об обеспечении прав и свобод граждан и о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства», «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» для совершенствования мер, принимаемых ГПСУ в противодействии нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушениям в пограничной сфере.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства» (регистрационный номер 5442).

Законом предусмотрено, что в случае невыполнения решения о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства запрещается дальнейший въезд на десять лет, который добавляется к части срока запрета, не истекшего к моменту принятия повторного решения.

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ при выполнении им служебных обязанностей, связанных с охраной госграницы или осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через госграницу или контрольных пунктах въезда-выезда, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка.