Замглавы АП рассчитывает на запуск 3G в Украине в феврале 2015 года

«Если не будет новых задержек - это февраль 2015», - написал Шимкив на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент НКРСИ получила от министерств и ведомств замечания по условиям проведения конкурсов и на заседании комиссии 18 ноября намерена рассмотреть окончательные требования по тендеру.

Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября должен утвердить данные условия по конкурсу.

«После этого комиссия на своем заседании за неделю согласно регламенту сможет объявить конкурс. Он продлится 60 дней. После этого операторы смогут получить лицензии», - написал Шимкив.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии РЧР для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, НКРСИ должна была до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Поскольку сроки проведения тендера были сорваны, Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G. В то же время, в начале октября Кабмин назвал виновной в затягивании организации конкурса на 3G-связь НКРСИ. Регулятор же не одобрял проект постановления о проведении тендера, так как не поддерживал норму правительства о недопущении на конкурс по 3G подконтрольных российскому бизнесу компаний.

Позже норма Кабмина о неучастии в конкурсе на 3G-лицензии компаний с российским капиталом из постановления была изъята. Вместе с тем в новой редакции постановления предусматривается, что операторов, попавших под действие Закона «О санкциях», могут не только не допустить к конкурсу, но и лишить уже полученной 3G-лицензии.

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На заседании 28 октября НКРСИ утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Утвержденный регулятором документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора составит 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой составляет 1,6 млрд грн.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

7 ноября НКРСИ направила на согласование в профильные органы исполнительной власти условия проведения конкурсов на покупку лицензий связи третьего поколения 3G.

На сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.