ГПУ проверит законность отмены судом ареста счетов сына Януковича

В Генеральной прокуратуре Украины считают безосновательным отмену ареста счетов Александра Януковича.

Генеральная прокуратура Украины проверит законность решения Печерского районного суда Киева об отмене ареста, наложенного на счета семи фирм, связанных с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром.

Об этом сообщается на официальном сайте ГПУ.

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«В связи с распространением в СМИ информации о снятии ареста с денежных средств, наложенного на счета юридических лиц, открытых в ПАО «ВБР», которые, по версии следствия, связаны с А. Януковичем, информируем, что действительно 14.02.2018 следственным судьей Печерского районного суда г. Киева, по мнению следствия, безосновательно отменен арест, наложенный на счета семи юридических лиц», - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что о принятии указанного решения следственным судьей стало известно только в апреле, после поступления вышеуказанного постановления в ГСУ Национальной полиции Украины. При этом в ГПУ указанное постановление вообще не поступало.

«В настоящее время ГПУ по факту отмены 14.02.2018 следственным судьей Печерского районного суда г. Киева ареста со счетов ООО «Типикон А», ООО «ВБР-Инвест», ООО «Лайтрум», ООО «Квардис Н», ООО «Вектор-Перспектива», ООО «Аранит К», ООО «Ди Соуз» решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности данного решения суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)», - говорится в сообщении.

С целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Нацполиции назначено служебное расследование.