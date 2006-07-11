Мороз объявил о роспуске демократической коалиции и об образовании антикризисной

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявил о роспуске Коалиции демократических сил и об образовании новой – Антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил спикер сделал в начале утреннего заседания парламента, которое сопровождалось драками между народными депутатами от фракций БЮТ и Партии регионов.

В частности, по словам А.МОРОЗА, на основании личных заявлений депутатов от СПУ о выходе из демократической коалиции он сообщает о прекращении деятельности помаранчевой коалиции.

Также на сессии спикер официально объявил о создании новой Антикризисной коалиции, в состав которой вошли Партия регионов, КПУ и СПУ.

По словам А.МОРОЗА, эта коалиция насчитывает 238 народных депутатов.

Слова А.МОРОЗА сопровождались криками “Ганьба!” со стороны депутатов от «Нашей Украины» и БЮТ.

Депутаты БЮТ продолжают блокировать сектор регистрации ВР и один из секторов системы «Рада».

В то же время основной пульт управления системой «Рада», который находится на третьем этаже парламента в сессионном зале, контролируют депутаты от Партии регионов, как и парламентскую трибуну.

Также депутат от “Нашей Украины” Владимир ВЯЗИВСКИЙ пытался забрать карточки для регистрации у депутатов-“регионалов”, в результате чего возникла драка. У В.ВЯЗИВСКОГО разб нос, ему удалось забрать несколько карточек и выбросить их. Его вывели из сессионного зала. На заседании зарегистрировались 254 депутата.