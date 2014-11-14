Экс-министру экономики Грузии Бендукидзе предлагали пост в украинском правительстве - Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что планировалось назначение Кахи Бендукидзе «на правительственный пост в Украине».

Об этом Саакашвили написал на своей странице в «Фейсбук».

«Я растерян и подавлен. Сегодня он впервые не отвечал на мои смс-сообщения. А потом мне сообщили почему… Грузия потеряла Каху…», - написал Саакашвили.

По его словам, «в конце недели мы должны были встретиться в Киеве. Сегодня уже нет смысла держать в секрете то, что рассматривалось его назначение на правительственный пост в Украине. Именно для согласования деталей этого назначения его и ждали в Киеве. Человека, которого буквально прогнали из Грузии, приглашала к себе страна в десять раз больше нашей. Работая в Украине, он бы сослужил большую службу Грузии».

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Как сообщил Саакашвили, «в Лондоне Каха собрал группу юристов для того, чтобы бороться с режимом Иванишвили. Он очень спешил, в последнем телефонном разговоре он сказал мне - у нас очень мало времени, необходимо спасти Грузию от Иванишвили. Он активно участвовал и в подготовке акции 15 ноября…».

По словам экс-президента, «в Кахе удивительным образом сочеталось необыкновенная доброта и вместе с тем абсолютная непримиримость злу. Ушел из жизни человек исторического масштаба… преследуемый официозом, он всю свою жизнь сеял свет. И я уверен. что радость, гнездящаяся в стеклянной колбе (имеется в виду стеклянный дворец Бидзины Иванишвили в Тбилиси), преждевременна. Я обещаю Кахе, что продолжу его борьбу и избавлю Грузию от того ничтожества, которое преследовало его».

Напомним, автор грузинских экономических реформ, предприниматель, основатель "Свободного университета", советник Порошенко умер в Лондоне 13 ноября 2014 года. По предварительным данным, от сердечного приступа. Бендукидзе было 58 лет.

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Бендукидзе в 1990-е годы занимался бизнесом в России, учредил холдинг «Объединенные машиностроительные заводы». До 2004 года он был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако после Революции роз в Грузии уехал в Тбилиси, а через год продал свои акции в ОМЗ.

В правительстве Грузии Бендукидзе возглавил Министерство экономики, а затем получил должность министра по координации экономических реформ. Основой концепции министра стало привлечение инвестиций путем продажи государственной собственности и облегчения условий для ведения среднего и малого бизнеса.