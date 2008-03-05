Тимошенко требует от Нафтогаза и Газпрома заявления о стабилизации газового рынка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОМШЕНКО рассчитывает, что в ближайшее время руководители НАК «Нафтогаз Украины» и российского ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР должны выступить с совместным заявлением о стабилизации ситуации на газовом рынке и начале переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Я подчеркиваю: кто бы ни шантажировал правительство, сохраняя старые коррупционные схемы, неважно, кто этот шантаж осуществляет, правительство на этот шантаж идти не будет. Мы сейчас ожидаем совместного заявления НАК «Нафтогаза» и «Газпрома» о стабилизации ситуации на газовом рынке и о дальнейшей процедуре проведения переговорного процесса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также подчеркнула, что Украина будет осуществлять расчеты за газ, потребленный в январе-феврале 2008 года, по цене 179,5 долларов за тысячу кубических метров.

«В конце прошлого года, как большую победу было оглашено, что на 2008 год среднеазиатский газ будет поставляться в Украину по 179,5 долларов. Такие контракты, насколько мне известно, заключены «Газпромэкспортом» с центральными и среднеазиатскими странами. И Украина, так как это предусмотрено контрактами 2006 года, в полном объеме получает среднеазиатский газ», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что именно такая цена на природный газ была заложена во всех экономических расчетах и, прежде всего, в макропоказателях.

«Мы просто не можем на этот год менять цены», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствия договоров для поставок в 2008 году. Вечером 4 марта "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ вечером 4 марта заявил, что если украинская сторона не вернется за стол переговоров завтра, то "Газпром" не исключает еще одного сокращения поставок газа в Украину.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что руководители НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА и ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР в телефонном режиме проводят переговоры по урегулированию ситуации с поставками газа. «В ближайшее время будет создана переговорная группа, которая в дальнейшем урегулирует все проблемы с поставкой природного газа», - сказала она.