Россия пытается окружить себя протекторатами - советский диссидент

Об этом заявил советский диссидент Виктор Файнберг, который вместе с семью другими активистами вышел на Красной площади в Москве 25 августа 1968 года с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, сообщает Радио Свобода.

"Российская империя окружена теперь протекторатами. Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия, теперь - Крым. А вот сейчас уже и восточная Украина. Это самый промышленный регион Украины богат на полезные ископаемые. И теперь этот регион оккупирован российскими войсками, которые вырядились в «добровольцев", - сказал Файнберг во время видео-конференции с Прагой.

По его мнению, окупация Крыма очень напоминает действия гитлеровской Германии в конце 30-х.

Читайте такжеПольский диссидент советует Украине набраться терпения и подождать два-три года"Я думаю, что это очень похоже на ситуацию 1938 года, когда гитлеровская Германия без единого выстрела сначала заняла Рурский бассейн, потом - Австрию, а затем - в Чехословакию. И как тогда реагировали крупные страны Запада? Теперь Россия проглотила без единого выстрела Крым. Потом даже чешского президента заставила сказать, что в Украине нет ни одного российского солдата. Это при том, что сотни и сотни трупов российских солдат и офицеров тайно возвращают на Родину", - считает он.

Напомним, ранее в Чехии появились бигборды с изображением Мустафы Джемилева и надписью: "За выражение несогласия с советской оккупацией Чехословакии в 1968 году я отсидел в тюрьме три года. Сейчас президент Чехии призывает смириться с аннексией Крыма".