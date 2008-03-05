Тимошенко дала Нафтогазу исключительные полномочия

Кабинет Министров Украины решил передать с 1 марта исключительное полномочие по реализации импортного природного газа НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из участников заседания правительства, ссылаясь на сегодняшнее соответствующее постановление Кабмина.

Согласно документу, в частности, с 1 марта весь импортный газ среднеазиатского и центрально-азиатского происхождения реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» при условии проведения потребителями 100% расчетов за потребленный газ.

Кроме того, постановлением определено, что в случае нехватки импортных объемов газа для удовлетворения потребностей потребителей Украины НАК «Нафтогаз» уполномочен использовать ресурсы газа, которые находятся в подземных хранилищах газа ДК «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. С апреля 2006 года единственным поставщиком природного газа в Украину является ЗАО "УкрГаз-Энерго", созданное компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины".

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.