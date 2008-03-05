Яценюк тоже не прочь послушать газовый доклад Тимошенко

“У нас – страна газовиков. Как только заходит речь о газе, все становятся крупными специалистами”, - так спикер парламента Арсений Яценюк отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать развитие газового конфликта Украины и России.

«Мы начали торговать газовым вопросом в политических целях, а газ - это бизнес», - подчеркнул Яценюк.

По мнению спикера, страна не может зависеть от двух-трех олигархов, которые пытаются получить для себя монопольное положение на газовом рынке. «Правительство – компетентно, и должно с этим вопросом разобраться», - добавил Яценюк.

Спикер ВР также выразил уверенность в том, что Кабинет Юлии Тимошенко будет готов доложить в парламенте как ситуацию по газу, так и по углю, и по нефти и по энергетическому рынку Украины в целом.