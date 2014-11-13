На переговорах по коалиции прозвучала идея ликвидировать Конституционный суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

По его словам, сегодня во время консультаций был пройден вопрос судебной реформы, децентрализации власти, реформы органов местного самоуправления, реформы избирательного законодательства и правоохранительной системы, продолжается обсуждение вопросов АПК.

“Я думаю, что на завтра мы будем уже иметь согласованный вариант коалиционного соглашения”, - сказал Емец и добавил, что ряд вопросов еще предстоит проработать рабочим группам.

Говоря о предложениях относительно судебной реформы, Емец отметил, что было предложение ликвидировать Конституционный Суд. Это предложение, сказал он, было решено "детально проработать на законодательном уровне, когда будем работать уже в составе конституционной комиссии, которая будет заниматься изменениями к Конституции”.

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Относительно выборов Емец отметил, что выборы в местные органы власти в последнее воскресенье октября 2015 года на уровне сел и поселков пройдут по мажоритарной системе, а выборы городских, районных советов и в Киеве - по пропорциональной системе с открытыми списками.

Кроме того, в отношении децентрализации Емец отметил, что будет обеспечено реальное функционирование исполкомов местных советов, реорганизованы государственные администрации, будут созданы префектуры. Вопрос объемов финансирования на местах оставили на упорядочение на законодательном уровне, сказал Емец.

“Децентрализация предусматривает изменения в Конституции. Изменения в Конституции предусматривают создание специальной конституционной комиссии, и конституционная комиссия в рамках действующей сегодня Конституции, то есть как минимум это должно быть две сессии, изменит систему Конституции. И только после этого уже законодательно можно будет закрепить те новации, которые будут в Конституции”, - сказал представитель “Народного фронта”.