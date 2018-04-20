"Избавились от Крыма, пролили кровь на Донбассе": Янукович прислал из России письмо-обращение

Янукович заявил, что "нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса".

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович написал открытое письмо к украинским властям, обвинив в сдаче Крыма и кровопролитии на Донбассе.

Письмо обнародовал пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

В нем Янукович называет решение Оболонского суда о завершении судебных слушаний незаконным.

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"Суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями", - пишет беглый президент.

Янукович заявил, что "нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса".

"А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе - регионе, который не признал их", - заявил беглый экс-президент.

Янукович также написал, что теперь в Украине судят не его, а миллионы украинцев, которые за него голосовали, а также тех, кто был против Майдана и припугнул власть Украины гневом народа.

"А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а потом пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе - регионе, который не признал их. То, что происходит в стране - агония нынешнего режима. Это их животный страх скорого краха. Они понимают, что, потеряв власть, они предстанут не перед судом, а перед гневом украинского народа", - сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля, после отклонения ряда ходатайств защитников суд по рассмотрению дела о совершении Януковичем государственной измены перешел к стадии прений.

Начал выступать прокурор Кравченко, однако адвокаты экс-президента выразили возмущение по поводу такого решения судьи и в знак протеста покинули заседание.

Судья вынужден был объявить перерыв в заседании до 3 мая.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.