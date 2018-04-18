СБУ в 2014 году предупреждала Януковича о сепаратизме на востоке и юге страны

В суде по госизмене Януковича зачитали рассекреченное письмо от тогдашнего председателя СБУ тогдашнему главе Администрации президента, датированное 17 февраля 2014 года.

Бывший председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко предупреждал экс-президента Виктора Януковича о сепаратистских настроениях на востоке и юге Украины за день до 18 февраля 2014 года, когда начались расстрелы участников Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании Оболонского райсуда Киева зачитано рассекреченное письмо от тогдашнего председателя СБУ тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву, датированное 17 февраля 2014 года.

"Уважаемый Андрей Петрович, анализ имеющейся информации свидетельствует об активизации правительственных и негосударственных структур РФ, отечественных пророссийских сил в рамках проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украине. Однако, на практике речь идет о попытках иностранной стороны инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего государства", - говорится в письме.

Также в письме отмечается, что активность россиян сконцентрирована на восточном и южном регионах страны, "где сосредоточен основной пророссийский электорат".

"Дополнительным благоприятным для Москвы фактором является то, что местный пророссийский политикум, чувствуя ослабление позиций Партии регионов на фоне массовых протестов, демонстрирует признаки отграничения от центральной власти под лозунгами федерализации государства и ориентации на Россию, как на источник идеологической, финансовой и организационной поддержки", - говорится в документе.

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Кроме того, в письме сказано, что 12 февраля 2014 года в Ялте был проведен всеукраинский форум представителей облсоветов, Верховного Совета АР Крым, и лейтмотивом этого собрания стало заявление о необходимости децентрализации власти в Украине, предоставлении регионам большей самостоятельности и проведении конституционной реформы с утверждением новой Конституции на референдуме.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав псевдореферендум о его самоопределении, и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Янукович обвиняется в совершении госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.