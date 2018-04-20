Россия угрожает Украине "жесткими ответными действиями" из-за экипажа "Норда"

По версии российской стороны, происходит «насильственное принуждение к украинскому гражданству».

Россия требует от украинской стороны пренебречь национальным законодательством и пустить моряков с задержанного рыболовецкого судна «Норд» в аннексированный Крым.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков - граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на Родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна "Норд"», – говорится в сообщении.

По версии российской стороны, происходит «насильственное принуждение к украинскому гражданству» и создается «невозможность свободно покинуть Украину», что «грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений».

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«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», – заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.

Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

7 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ на автомобилях с дипломатическими номерами представители Генерального консульства России. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа судна пыталась пересечь админграницу через пункт пропуска «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

10 апреля Горбенко объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

По информации ГПСУ, утром 19 апреля двое граждан Украины, члены экипажа судна «Норд», обманным путем выехали из Украины в Беларусь.