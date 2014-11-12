Боевики за день 15 раз обстреляли позиции сил АТО: 1 военный погиб, 4 ранены
Ситуация в районе трассы Бахмутка остается сложной.
В течение дня боевики 15 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции, 1 украинский военный погиб, четверо ранены.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Ситуация в районе трассы Бахмутка остается сложной. Подавляющая часть 15 обстрелов, которые осуществили в течение дня боевики, была сосредоточена на блокпостах и опорных пунктах, которые дислоцируются в этом районе», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что бандиты вели обстрел из минометов и артиллерии. Силы АТО наносили огневые удары в ответ.
«Во время выполнения специального задания по выявлению и блокированию незаконных вооруженных формирований, мы потеряли одного украинского военнослужащего, который умер от полученных ранений. Еще четырех раненых доставили в медицинские заведения», - отмечает пресс-центр АТО.