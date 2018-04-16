Затормозит или взвинтит ставки: Аваков рассказал о двух возможных путях политики Путина

Аваков уверен, что давление на Россию будет резко увеличиваться и это отразится на Украине.

Весь мир убедился, что путинский режим – опаснейшая аномалия по ту сторону цивилизационных ценностей. Очевидно, что ввиду этого давление на Россию будет резко увеличиваться и это отразится на Украине В связи с этим министр МВД Арсен Аваков видит два главных возможных сценария, по которым может развиваться ситуация в дальнейшем.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Аваков озвучил первый, мирный, сценарий.

"Под давлением санкций и пресса на российский режим, который сейчас резко разворачивается, Путин, противопоставив себя и Россию всему цивилизованному миру, все-таки тормозит – принимает решение, что надо искать точку баланса, идти на какие-то уступки. Ради того, чтобы не войти в катастрофические политические и экономические сложности и потери, которые могут привести к падению нынешнего режима. В этом варианте, с одной стороны, есть возможность ознаменовать новый президентский срок "типа" новой политикой и после чемпионата мира по футболу войти в позитивную, примирительную ноту с миром. С другой стороны, это касается денег: олигархам – бенефициарам и опоре путинского режима – нестерпимо больно от санкций", - заявил министр.

Он считает, что такой вариант возможен. Второе направление противоположное –дальнейшая эскалация.

"Путин примет решение еще больше взвинтить ставки в этой своей убийственной геополитической игре. Он же уверен, что геополитическая игра в новую империю – его миссия. Даже из рефлексий товарища Суркова видно, что они позиционируют себя как обреченные на геополитическое страдание во имя миссии. В этом случае Путин будет обострять ситуацию. Где? В Сирии, на мой взгляд, обостряться уже дальше некуда. Поэтому россияне могут начать искать другое место. Это может быть, например, Латвия, где в последнее время имели место конфликты с русскими школами. Это может быть территория Балкан, где у Сербии и Косово в последнее время инспирирована эскалация конфликта", - считает Аваков.

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Министр не исключает, что в таком случае может начаться фаза горячей войны с Украиной.

"Ясно, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери. Например, силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше чем бронетанковые силы Великобритании, российские наемники начнут атаку – к примеру, на Мариупольском направлении или на Краматорск. Это будет очень тяжелая миссия для Российской Федерации, потому что мы не в 2014 году", - утверждает он.

Аваков также подчеркнул, что все равно нужно понимать, что соотношение сил Украины и РФ очень разное.

"Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно. Возможно, такое столкновение приведет Путина к потерям, которые будут катастрофичны даже для его режима, но и для Украины потери будут катастрофическими", - сказал он.

Министр уверен, что нет выбора, и мы должны быть готовы и к такому варианту.

"Вот два сценария: военный, с огромными потерями, и мирный, в тумане неопределенности. Мы должны готовиться к обоим, потому что для обоих возможных вариантов политической игры Путина Украина, увы, подходит лучше всего", - добавил Аваков.