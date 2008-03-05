Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает отменить праздничный день 2 мая и ввести новый государственный праздник – День соборности Украины, который будет отмечаться 22 января.

Как отмечается на официальном сайте ВР, соответствующий президентский проект закона „О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины” зарегистрирован в парламенте 4 марта.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что 22 января 2009 года Украина будет отмечать 90-ю годовщину провозглашения Акта соединения - объединение двух украинских государственных образований – Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое соборное государство. “Это было знаковое и чрезвычайно важное событие в истории Украины, которое засвидетельствовало неуничтожение стремления украинцев, ранее проживавших в составе разных государств, к созданию собственного соборного государства, способность украинских региональных элит объединяться вокруг этой идеи”, - отмечается в документе.

При этом авторы отмечают, что еще до получения Украиной независимости в 1991 году этот день отмечался украинской общественностью как День Воссоединения. С 1999 года в соответствии с Указом Президента Украины он отмечается в нашем государстве как День соборности Украины.

Авторы документа убеждены, что в настоящее время актуальным является достижение глубокого осознания Украинским народом исторической значимости события, состоявшегося 22 января 1919 года. “Соответственно, установление Дня соборности Украины государственным праздником станет для Украинского народа символом консолидации общества и территориального единства нации, еще одним шагом на пути утверждения и расцвета украинской государственности”, - отмечается в обосновании к проекту закона.

Следовательно, убеждены авторы документа, принятие закона относительно установления Дня соборности Украины государственным праздником и исключение из перечня государственных праздников (нерабочих дней) Праздника весны и труда – будет не только способствовать упорядочению календаря государственных праздников в Украине в соответствии с современными политическими реалиями и потребностями общества, но и выполнит важную задачу государственной важности.

“Относительно исключения из перечня государственных праздников (нерабочих дней) Праздника весны и труда (2 мая), то, как свидетельствует опыт подавляющего большинства стран Европы, республик бывшего Советского Союза, общепринятым является празднование только Дня 1 мая (Дня труда, Дня солидарности трудящихся, Праздника труда, Дня трудящихся и т. п.)”, - отмечается в документе.