"Азов" сообщает об уничтожении дивизиона российских войск под Мариуполем

Об этом батальон "Азов", который недавно стал полком, информирует в Facebook.

«Груз-200" - до 170 человек. Силами АТО был нанесен удар по позициям российских войск в Докучаевске Донецкой области. Вчера были накрыты позиции 439 реактивной бригады под Докучаевском. По предварительным данным, полностью уничтожен один дивизион. Потери - до 170 человек», - сообщает полк.

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Также "Азов" добавляет, что вооружение данного подразделения было представлено 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", которых было четыре установки.