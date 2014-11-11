"Азов" сообщает об уничтожении дивизиона российских войск под Мариуполем

20:47, 11 ноября 2014
Политика
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Потери россиян, по данным "Азова", составляют до 170 человек и четыре системы залпового огня "Смерч".

REUTERS

Об этом батальон "Азов", который недавно стал полком, информирует в Facebook.

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«Груз-200" - до 170 человек. Силами АТО был нанесен удар по позициям российских войск в Докучаевске Донецкой области. Вчера были накрыты позиции 439 реактивной бригады под Докучаевском. По предварительным данным, полностью уничтожен один дивизион. Потери - до 170 человек», - сообщает полк.

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Также "Азов" добавляет, что вооружение данного подразделения было представлено 300-мм реактивными системами залпового огня "Смерч", которых было четыре установки.

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