Савченко вывели из зала суда, решение огласят через 45 минут

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН из здания суда.

Савченко вывели пятеро вооруженных конвоиров, один из них был с черным служебным псом.

Читайте такжеАдвокат Савченко не уверен, что она скоро появится в Верховной РадеСавченко во время конвоирования сказала: "Украина победит".

Предполагается, что на оглашение вердикта суда Савченко снова доставят в зал суда. Также, по информации пресс-службы суда, на оглашение решения будут пропущены представители СМИ.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.