В МИД РФ пожаловались на удержание Украиной "в заложниках" экипажа судна "Норд"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина заявляет о приверженности демократии и верховенству права, а на самом деле «издевается над простыми людьми».

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна «Норд» из временно оккупированного Крыма и грозят ответными мерами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Под надуманными предлогами наших моряков фактически удерживают в качестве заложников на территории Украины. Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве выдумываются все новые причины - лишь бы не отпустить экипаж к своим семьям», - сказала Захарова.

Она назвала эту ситуацию «зашкаливающим цинизмом».

По словам Захаровой, Украина заявляет о приверженности демократии и верховенству права, а на деле «измывается над простыми людьми».

«Мы требуем от Украины прекратить издевательство над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым», - сказала Захарова.

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По ее словам, Россия рассчитывает, что мировое правозащитное сообщество осудит действия украинских силовых ведомств в отношении членов экипажа судна «Норд».

«До тех пор, пока наши граждане не будет выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение ответных мер», - подчеркнула Захарова.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

10 апреля Горбенко после внесения залога выпустили из изолятора временного содержания в Херсоне и объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

В Херсонский горсуд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей из-за небольшой тяжести преступления.