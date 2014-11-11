The Wall Street Journal: 25-я годовщина окончания холодной войны отчетливо напомнила о российской угрозе

Об этом пишет Шон Карни в своей статье, которая называется «25-я годовщина окончания холодной войны отчетливо напомнила о российской угрозе», опубликованной в американской газете The Wall Street Journal.

В некоторых странах неожиданно начали формироваться воинственные взгляды на Кремль, а именно в Чехии и других посткоммунистических государствах на востоке Европейского Союза, хотя до недавнего времени, на более ранних этапах гибридной кампании России в восточной Украине, они более снисходительно относились к Кремлю.

Чехи, как и словаки или болгары, очень сдержано критиковали Москву, опасаясь спровоцировать реакцию России своей решительной поддержкой новых военных средств сдерживания или экономических санкций.

Но после недавнего обострения ситуации в Донецкой области, появления подводной лодки возле Стокгольма, аннексии Россией Крыма и продолжительного присутствия российских войск в восточной Украине, а также после неоднократных случаев вторжения России в воздушное пространство НАТО и, предположительно, похищения эстонского чиновника, региональные власти больше не могут оставаться мирными.

Представители оборонных структур и политики со всего региона теперь говорят, что они и их соотечественники больше не могут воспринимать как должное комфортную жизнь в мирное время.

«Люди проснулись и увидели, что есть еще много причин для беспокойства», – сказал Петр Павел, начальник штаба чешской армии. Г-н Павел в следующем году возглавит Военный комитет НАТО и станет главным военным советником генерального секретаря НАТО.

Столкнувшись с таким поведением России, необходимо показать свою решимость, непреклонность и некоторую силу, чтобы вас уважали», – сказал г-н Павел.

После многих лет оправданий, чехи и их соседи, наконец, по примеру Польши и США, начинают увеличивать свои военные бюджеты.

Г-н Павел сказал, что на посту председателя Военного совета НАТО он будет оказывать давление на европейцев, чтобы они перестали так сильно полагаться на США.

«Мы будем работать... так, чтобы, где бы это не понадобилось, мы смогли показать свои зубы, мы будем готовы это сделать», – сказал г-н Павел.

Это не пустые разговоры, чешские лидеры начали, наконец, прилагать усилия, чтобы увеличить обороноспособность страны, так как Россия представляет все большую угрозу.

Чешские законодатели в настоящее время работают над тем, чтобы парламент принял законопроект о восстановлении армейских резервов, начиная с января. Это в некоторой степени шаг назад от частичной демилитаризации страны, которая последовала за Бархатной революцией в 1989 г.

В мае чешские службы безопасности открыли новый центр информационной безопасности, а чешская армия совсем недавно объявила конкурс на лучшие новые радиолокационные системы, которые заменят устаревшее и теперь уже ненадежное советское оборудование, которое до сих пор используется в Чехии через четверть века после падения Берлинской стены.

Такие изменения считают необходимыми не только в оборонных кругах, но и основная часть населения – по результатам опроса, проведенного в конце октября, 80% чехов считают, что та роль, которую играет Россия в украинском кризисе, угрожает миру в Европе, 65% говорят, что Россия угрожает их будущему.

В то же время чешские спецслужбы говорят, что Россия резко увеличила количество шпионов, которые работают в их стране.

Министр обороны Чехии Мартин Стропницкий сказал, что агрессия России в Украине и ее провокации в других местах сами по себе свидетельствуют о том, что нужно срочно провести столь необходимую модернизацию вооруженных сил страны, которую так долго откладывали.

Президент России Владимир Путин «хотел бы видеть НАТО разломанным на куски. Я думаю, что это одна из его амбициозных целей, и это абсолютно исключено», считает г-н Стропницкий.

Министр обороны Чехии сказал, что Россия нарушила условия Минского договора о прекращении огня, поэтому европейские союзники должны встать на защиту Украины и не позволять Путину переписывать правила войны, иначе гибридная война и поток солдат и оружия без знаков отличия может стать нормой, и этого нельзя допустить.

«Как ни печально, но мы позволили Путину навязывать нам «правила игры». То, что происходит сейчас, к сожалению, это не временное явление», – сказал г-н Стропницкий.

Чехи вместе со словацкими вооруженными силами хотят объединить свои усилия по защите воздушного пространства, в то время как Словакия вскоре может заключить договор с правительством Швеции о поставке новых истребителей Gripen, которые заменят устаревшие МиГи советских времен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто критиковал Россию в последние месяцы, когда поток российского газа в Словакию сократился более чем на 50%. Словакия в настоящее время является основным поставщиком природного газа в Украину. Г-н Фицо утверждает, что Россия не должна использовать поставки энергоресурсов в качестве политического инструмента.

Читайте такжеThe Guardian: В прошлой холодной войне, по крайней мере, столкнулись идеологии Даже в Болгарии, где пророссийские взгляды относительно широко распространены, в последнее время Москва вызывает все большее беспокойство.

Атанас Атанасов, болгарский депутат, избранный в парламент в октябре от Реформистского Блока, одной из двух партий в новом коалиционном правительстве, сказал, что его предыдущий опыт, когда он в течение пяти лет возглавлял контрразведывательные службы страны, заставил его опасаться российских спецслужб и их методов.

«Один из самых успешных методов, которые они использует, – это то, что они подкупают местных политиков», чтобы продвигать необходимые России сделки в сфере обороны или в энергетических проектах, таких как противоречивый проект трубопровода «Южный поток», который поддерживает Кремль, сказал г-н Атанасов.

Представитель российского газового гиганта «Газпром» заявил, что «эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью».

Г-н Атанасов сказал, что Болгария, как член НАТО и ЕС, должна придерживаться общей политики с союзниками, не давая России дополнительного пространства для того, чтобы оказывать давление на любое государство, будь то член ЕС или страна, которая надеется присоединиться к Евросоюзу, как Украина, например.

Велизар Шаламанов, который возглавлял министерство обороны Болгарии до того как на прошлой неделе парламент утвердил новое правительство, сказал, что Россия вторглась в Украину, и что для нее «не составит никаких проблем вторгнуться в соседние славянские, православные страны», и это описание относится не только к Украине, но и к Болгарии и её соседям.

Руководство России сконцентрировалось на расширении своего влияния через акваторию Черного моря, и это ставит под угрозу развитие Болгарии как страны-члена НАТО и ЕС, сказал г-н Шаламанов.

По его словам, чтобы противостоять этой угрозе, после 15 лет разговоров, страна должна, наконец, заменить самолеты, радары и ракеты советских времен на вооружение, которое используют союзники по НАТО.

Модернизация оборонных структур Болгарии за счет приобретения оборудования, бывшего в употреблении НАТО, имеет решающее значение, потому что, когда союзники придут в Болгарию, «им придется взять с собой полный логистический комплекс, так как на наших авиабазах ничего не совместимо с самолетами НАТО».

В настоящее время Болгария ведет переговоры с Грецией и другими членами НАТО о приобретении истребителей F-16, но даже из-за этого Москва оказывает на нее давление.

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин написал в твиттере, что Болгария предает Россию, стремясь приобрести самолеты у НАТО.

Г-н Шаламанов сказал, что болгары должны напомнить себе о том, что Болгария – суверенное, независимое государство, которое не должно плясать под дудку Кремля.

Когда он был заместителем министра обороны с 1998 по 2001 г., российский военный атташе лично пришел к нему в кабинет и сказал, что Россия даст Болгарии «все оборудование, которое мы только захотим, если мы не будем добиваться членства в НАТО», – сказал г-н Шаламанов.

Он отказался говорить с атташе и отправил его восвояси.

«Это всего лишь иллюстрация того, до какой степени Россия может оказывать давление при любой возможности», – сказал г-н Шаламанов.

МИД России не ответил на просьбу дать комментарии по поводу этих и других подобных обвинений.