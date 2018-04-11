Порошенко одобрил проведение военного парада на День независимости

Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О праздновании 27-й годовщины независимости Украины», согласно которому в столице 24 августа состоится парадвойск.

Как сообщила пресс-служба главы государства, с целью достойного празднования в 2018 году 27-й годовщины независимости Украины, 100-летия возрождения украинской государственности, значения Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году президент поручил Кабинету министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственным администрациям, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий.

В частности, должна быть проведена 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, другие мероприятия, направленные на воспитание уважения к государственным символам Украины.

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24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и на Майдане Незалежности в столице Украины - Киеве.

Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Глава государства установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и проведению соответствующих торжеств, трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.