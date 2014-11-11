В Украину из РФ зашла колонна военной техники с бригадой, воевавшей в Чечне и Дагестане

В Украину 10 ноября с территории России, из г. Каменск-Шахтинский Ростовской области (граничит с Донецкой областью Украины - УНИАН), зашла колонна военной техники 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, постоянное место дислокации которой г. Камышин Волгоградской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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Снегирев рассказал, что в августе 1999 г. данная бригада принимала участие в боевых действиях в Республике Дагестан и в Чеченской Республике. Батальйонная тактическая группа воевала на Северном Кавказе (место дислокации – г. Ханкала).

В декабре 1999 г. подразделения 56 бригады (в 2009 году - 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк) прикрывали чеченский участок российско-грузинской границы.

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Ранее 56-я десантно-штурмовая бригада находилась в оперативном подчинении военного округа, но 21 октября 2013 г. вошла в состав Военно-воздушных Сил ВС России, констатировал Снегирев.