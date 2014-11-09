Боевики признали, что замеченная ОБСЕ в Донецке колонна бронетехники принадлежит им

Замеченная ОБСЕ под Донецком колонна военной техники принадлежит боевикам "ДНР", а ее движение связано с необходимостью ротации, заявил российскому агентству РИА Новости боевик Эдуард Басурин, который считает себя "заместителем командующего боевиками самопровозглашенной Донецкой народной республики".

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"Эта колонна принадлежит ополчению - а что еще это может быть? Все мы слышим стрельбу (артиллерийскую — прим.) по городу, в этой связи возникает необходимость ротировать части ополчения, менять позиции. Колонну переместили из тактических соображений", - сообщил главарь группировки.