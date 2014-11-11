Охендовский хотел получить $ 1 млн взятки за "правильный" подсчет - свидетель

Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией ЦИК на подведение окончательных итогов выборов. В то же время ситуация на проблемных округах остается неопределенной, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ухудшает положение дел скандал вокруг главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. ТСН из достоверных источников стало известно, что недавно при свидетелях руководитель ЦИК требовал вознаграждение за установление нужных результатов в проблемных округах.

Показательной является ситуация в 59-м округе, где за победу борются два кандидата - замкомбата батальона "Днепр" Валентин Манько и бывший регионал Сергей Сажко, что в свое время агитировал за "ДНР". По подсчетам одной и той же комиссии с разницей в 7 дней были озвучены совершенно разные результаты. Например, в протоколе, датированном 30.10.14, количество недействительных бюллетеней составляет около 2 тысяч. На подсчете уже от 7 ноября их количество вдвое больше.

Дальше больше - количество голосов отданных за кандидата Валентина Манько с 30 октября почему-то уменьшилась почти вдвое: с 11,5 тыс. до 6,5 тысяч. При этом количество голосов за кандидата Сергея Сажко осталось почти неизменной. Не изменились цифры и у других кандидатов. В протоколе ОИК такую математику объяснили оценкой "последних" протоколов - термином, которого в избирательном законодательстве даже не существует.

Окончательный подсчет происходил в присутствии вооруженных людей в окружкоме. Они не давали работать ни наблюдателям, ни членам комиссии, ни прессе. А некоторых членов избиркомов неизвестные просто закрыли, чтобы они "не мешали".

ТСН удалось узнать, что может стоять за такой двойной математикой на 59-ом округе и появлением вооруженных людей. После сюжета в ТСН-Неделя о причастности Охендовского к получению взяток за "правильный" подсчет голосов, к ТСН обратился один из свидетелей таких разговоров.

"Я был свидетелем встречи, на которой Михаил Охендовский за решение вопросов по проблемным округам просил взятку в размере одного миллиона долларов", - рассказал он.

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По понятным причинам свидетель тех событий не спешит показывать свое лицо. Однако надеется, что эта информация заинтересует правоохранителей.

По закону о люстрации, Охендовский должен был бы лишиться своего места, поскольку длительное время работал при Януковиче. Однако именно к очистке ЦИК дело пока не дошло, говорят в Министерстве юстиции.

Показательно, что за запоздалую люстрацию украинцы могут поплатиться отсутствием честного волеизъявления на отдельных округах.

Так, на 52-м уже жалуются на деятельность ЦИК и ее главы. Мол, в комиссии сделали все, чтобы победил бывший регионал Игорь Шкиря. Кандидат в депутаты по этому округу Юрий Ломоносов утверждает, что Шкиря не только не гнушался подкупом избирателей, но и хвастался об этом в местной прессе. Ломоносов жаловался на это в ЦИК, но ответ ему отправили в оккупированную сепаратистами Макеевку.

В Центризбиркоме также "не заметили" внезапную смену членов комиссий перед выборами и фальсификации в день голосования. Ломоносов вместе с другими кандидатами по 52 округу теперь требует у генпрокуратуры расследовать действия ЦИК.

ТСН готова предоставить слово для объяснений председателю ЦИК относительно выдвинутых в его адрес обвинений, которые ставят под сомнение честный и прозрачный ход выборов.

С кем гуляет и отдыхает глава ЦИК Охендовский

Глава ЦИК Михаил Охендовский ранее неоднократно был замечен в тесном общении с экс-регионалом, а нынче одним из лидеров так называемого "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом.

Также Охендовский не прочь тесно пообщаться с нардепом Андреем Павелко, который руководил кампанией БПП в Днепропетровской и Запорожской областях и бютовцем Александром Рябекой.