От ЦИК требуют реакции на происходящее в 59-ом округе: "больше недели продолжается террор"

"Если сейчас мы позволим украсть у украинцев право на голос хотя бы в одном округе, то как нам доверять результатам на остальных округах?", - об этом говорится в открытом письме кандидата в народные депутаты Украины по 59 одномандатному избирательному округу В.Манько Президенту Украины Петру Порошенко и Главе и членам Центральной Избирательной Комиссии Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уже больше недели продолжается самый настоящий террор на 59-м избирательном округе в Донецкой области. Милиция не допускает к комиссии наблюдателей. Подсчет последних бюллетеней и введение протоколов в систему "выборы" происходит под дулами автоматов (в буквальном смысле). К зданию ОИК №59 постоянно подъезжают колонны военной техники. Те члены ОИК, которые все еще пытаются проводить процедуру подсчета законно, подвергаются угрозам вооруженных милиционеров", - пишет он.

По его словам, люди в камуфляже избивают и выгоняют законных членов ОИК. "Коробки с бюллетенями давно раскрыты, пломбы сорваны, процедура полностью нарушена. Доказательства происходящего зафиксированы на видео. Я, Валентин Манько, как кандидат в народные депутаты, считаю такие вещи неприемлемыми и требую немедленной реакции членов ЦИК и руководства правоохранительных органов на указанные факты. Ведь если сейчас мы позволим украсть у украинцев право на голос хотя бы в одном округе, то как нам доверять результатам на остальных округах", - пишет Манько.