Климкин: использование химического оружия в Сирии - еще одно преступление против человечности

Глава МИД Украины отметил, что за химическую атаку в Сирии должны ответить те, кто ее устроил, и те, кто их поддерживает.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что использование химического оружия в сирийском городе Дума является еще одним преступлением против человечности.

Об этом министр написал в Twitter.

«Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето как по MH17», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля во городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

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По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе в качестве местных сил безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.