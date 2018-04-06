В правительстве Германии заверили, что следят за делом украинца Балуха, который голодает в заключении в оккупированном Крыму

Правительство Германии также прилагает усилия для освобождения украинских политзаключенных в России.

Правительство Федеративной Республики Германия следит за делом осужденного в оккупированном Крыму по сфабрикованному делу украинского активиста Владимира Балуха, который голодает с 19 марта.

Об этом в ответ на запрос Deutsche Welle сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В частности, отмечается, что немецкое федеральное правительство как сторона "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации в Донбассе работает с июня 2014 года над разрешением конфликта в Украине. В этой связи большое внимание, в частности, уделяется выполнению Минских соглашений. Также федеральное правительство прилагает усилия для освобождения украинских политзаключенных в России, в частности, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

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"Дело Владимира Балуха также известно федеральному правительству", - говорится в письме пресс-службы правительства ФРГ.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма до 19 июня оставил Балуха в СИЗО. МИД Украины выразил протест РФ из-за отказа «суда» изменить меру пресечения украинском активисту. Балух содержится в СИЗО по решению «суда», который рассматривает третье сфабрикованное дело, возбужденное в августе 2017 года, за якобы избиение начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

Справка УНИАН. ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники заявляют, что активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - он вывесил флаг Украины в своем дворе.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн) по делу о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были обнаружены на чердаке его дома.

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор активисту. Судья удалил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.