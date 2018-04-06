Россия нарушила почти 500 договоров с Украиной, аннексировав Крым – Мининформполитики

Отмечается, что Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

Россия нарушила 487 договоров с Украиной, аннексировав Крым в 2014 году.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политика Эмине Джапарова, передает пресс-служба МИД.

По ее словам, Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

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В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».